Champions League: "En el fútbol todo puede pasar", Bernardo Silva

Bernardo Silva, jugador del Manchester City, remarcó que en el fútbol "todo puede pasar pasar" y que lucharán "hasta el final", aunque son conscientes de la dificultad de eliminar este martes al Real Madrid tras el 3-0 de la ida de 8vos de la UEFA Champions League .

"Sabemos que es posible porque en el fútbol todo puede pasar. A pesar del resultado del primer partido, que fue muy malo, lucharemos hasta el final sabiendo lo difícil que es. En nuestro estadio podemos conseguir cualquier cosa", dijo el portugués en la rueda de prensa previa al duelo.

"Es muy importante marcar pronto porque con uno todo cambia. En nuestra casa podemos crear muchas ocasiones en un periodo de 5-10 minutos, pero también tenemos que defender muy bien porque un gol nos deja prácticamente fuera, aunque tomaremos riesgos", añadió.

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"Hace cuatro años perdíamos contra el Real Madrid y nos marcaron dos goles en los últimos minutos. Lo mismo nos pasó contra el Aston Villa que perdíamos 0-2 en el minuto 70 y luego remontamos. Claro que es lo mejor, pero no podemos perder la cabeza", completó el centrocampista que restó importante al día libre que les ha dado el técnico Pep Guardiola al entrenar el martes por la mañana.

"Lo hemos hecho en el pasado varias veces cuando hemos ganado y cuando hemos perdido. Siempre que el entrenador lo ha considerado se ha hecho así. Mañana volveremos más fuertes para entrenar y para el partido", afirmó.

Los 'Citizens' de Pep Guardiola tienen que rozar la machada para clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras el 3-0 en el primer partido, ya que el conjunto blanco nunca ha perdido una eliminatoria en la que salió con tres goles de ventaja en el partido de ida.

"El Real Madrid es el rey de la competición y ha tenido muchas noches memorables. Lo que queremos es crear un ambiente que el estadio crea e imponer un gran ritmo desde el principio. Mucha gente decía que el Madrid no iba a hacer nada sin Jude Bellingham, Rodrygo ni Kylian Mbappé y nos ganaron 3-0. No se si es buena o mala suerte que vuelva Mbappé. Tenemos que estar centrados en nosotros mismos", aseguró.

FUENTE: EFE