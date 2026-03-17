Champions League: Equipos y llaves confirmadas en los cuartos de final

La eliminatoria entre el Sporting de Portugal, que remontó este martes en su campo al Bodo/Glimt con una goleada por 5-0, y el Arsenal, que selló su clasificación con el triunfo por 2-0 contra el Bayer Leverkusen en Londres, es el primer duelo confirmado de los cuartos de final de la Champions League, a la espera de los partidos del miércoles.
El equipo de Diego Simeone tendrá el factor campo a favor en cuartos de final, con la ida fuera y la vuelta en el Metropolitano, si supera al Tottenham. Si no, lo será el conjunto londinense, en el caso de remontar el 5-2 sufrido en el Metropolitano.
En la otra parte del cuadro, el Real Madrid, ganador contra el Manchester City por un global de 5-1, tras el 3-0 de la ida y el 1-2 de la vuelta, espera rival del encuentro entre el Bayern Múnich y el Atalanta, con el equipo alemán virtualmente clasificado después del 1-6 del primer encuentro en Bérgamo. El equipo alemán jugaría la vuelta en su campo, con la ida en el Bernabéu.
A la vez, el París Saint-Germain, que ha superado al Chelsea por un global de 8-2 (5-2 de la ida en el Parque de los Príncipes y 0-3 de la vuelta en Stamford Bridge), aguarda al vencedor de la serie entre el Galatasaray y el Liverpool, con ventaja turca por 1-0 antes de la visita de este miércoles a Anfield. El PSG jugará la ida en casa y la vuelta fuera.
Las eliminatorias de cuartos de final de la Liga de Campeones se disputarán el 7 y 8 de abril, la ida, y el 14 y 15 del mismo mes, la vuelta.
Llaves de cuartos de final de la Champions League
- Sporting Lisboa vs Arsenal
FUENTE: EFE