Champions League: Equipos y llaves confirmadas en los cuartos de final

La eliminatoria entre el Sporting de Portugal, que remontó este martes en su campo al Bodo/Glimt con una goleada por 5-0, y el Arsenal , que selló su clasificación con el triunfo por 2-0 contra el Bayer Leverkusen en Londres, es el primer duelo confirmado de los cuartos de final de la Champions League , a la espera de los partidos del miércoles.

Por el mismo lado del cuadro del conjunto londinense, que jugará la vuelta en su campo porque fue el líder de la fase anterior, queda por definirse la otra serie, que enfrentará al ganador del choque entre el Tottenham y el Atlético de Madrid, con ventaja rojiblanca por 5-2 de la ida, con el vencedor del Barcelona-Newcastle, que se disputa en el Camp Nou tras el 1-1 del primer enfrentamiento en St. James’s Park.

El equipo de Diego Simeone tendrá el factor campo a favor en cuartos de final, con la ida fuera y la vuelta en el Metropolitano, si supera al Tottenham. Si no, lo será el conjunto londinense, en el caso de remontar el 5-2 sufrido en el Metropolitano.

En la otra parte del cuadro, el Real Madrid, ganador contra el Manchester City por un global de 5-1, tras el 3-0 de la ida y el 1-2 de la vuelta, espera rival del encuentro entre el Bayern Múnich y el Atalanta, con el equipo alemán virtualmente clasificado después del 1-6 del primer encuentro en Bérgamo. El equipo alemán jugaría la vuelta en su campo, con la ida en el Bernabéu.

A la vez, el París Saint-Germain, que ha superado al Chelsea por un global de 8-2 (5-2 de la ida en el Parque de los Príncipes y 0-3 de la vuelta en Stamford Bridge), aguarda al vencedor de la serie entre el Galatasaray y el Liverpool, con ventaja turca por 1-0 antes de la visita de este miércoles a Anfield. El PSG jugará la ida en casa y la vuelta fuera.

Las eliminatorias de cuartos de final de la Liga de Campeones se disputarán el 7 y 8 de abril, la ida, y el 14 y 15 del mismo mes, la vuelta.

Llaves de cuartos de final de la Champions League

Sporting Lisboa vs Arsenal

FUENTE: EFE