Champions League: Vini Jr lideró triunfo del Real Madrid ante Mónaco

El Real Madrid se impuso con autoridad este martes al Mónaco (6-1) en la jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League desde el Santiago Bernabéu.

Lideró con un doblete el francés Kylian Mbappé en los minutos 5 y 26, al gol del argentino Franco Mastantuono en el 55, al gol en propia puerta del alemán Thilo Kehrer en el 55, el del brasileño Vinícius Jr en el 63 y el del inglés Jude Bellingham en el 80'.

El tanto del Mónaco lo firmó el neerlandés Jordan Teze en el minuto 72, aprovechando un error en la salida de balón de Dani Ceballos, en un partido que sirve al Real Madrid con, a falta de una jornada para la conclusión de la fase liga de la Liga de Campeones, encarrilar, gracias a sus 15 puntos, su presencia en los octavos de final de la competición.

Un destacado Mastantuono en duelo de Champions League con Real Madrid

La ausencia de Rodrygo abrió de nuevo la puerta de la titularidad a Mastantuono que aumenta su confianza con Arbeloa. La perdió con Xabi Alonso y ya no la recuperó. Firmó su mejor partido de blanco sin necesidad de desbordar por banda, asociándose con calidad, con actitud y buena visión del pase. Habilitó a Vinícius para regalarle su primera oportunidad de redención. El disparo cruzado lo sacaba abajo Kohn.