'Chicharito' Hernández confirma que seguirá en el LA Galaxy

"Tengo una cláusula, tres (temporadas) más una", explicó. "Cuando llego a los 11 goles y al 60 por ciento de los minutos, se renueva automáticamente".

El ariete de Guadalajara (Jalisco) ya habría cumplido con estos requisitos al sumar 17 dianas y 2.446 minutos jugados en 30 partidos de la fase regular.

"Estoy muy agradecido. Es lo mejor que me podría pasar, seguir jugando profesionalmente en una liga increíble como la MLS", recalcó. "Si el cuerpo sigue respondiendo, veremos cuántos años más puedo seguir", dijo Javier Hernández.

El exdelantero del Real Madrid y el Manchester United es el segundo futbolista mejor pagado de la MLS esta temporada con un salario base de seis millones de dólares, solo superado por el suizo Xherdan Shaqiri (7,3 millones) del Chicago Fire, según datos del sindicato de jugadores.

Hernández aterrizó en el Galaxy en 2020 como nuevo líder del equipo más laureado de la MLS, pero en sus dos primeras campañas la franquicia quedó fuera de los playoffs y en la actual trata todavía de garantizar su plaza en la postemporada.

Quinto de la Conferencia Oeste con 46 puntos, el Galaxy peleará por mantenerse en plazas de playoff en el duelo del sábado ante el Real Salt Lake y la semana que viene ante el Houston Dynamo.

"Me juego la vida pasado mañana", recalcó el ariete. "Poner al Galaxy otra vez en playoffs ha sido mi sueño desde que llegué aquí".

'Chicharito', máximo goleador histórico de su selección, no quiso comentar las dudas que rodean al 'Tri' a dos meses de su participación en el Mundial de Qatar y recordó que sigue a disposición del técnico Gerardo Martino por si cambiara su postura y decidiera convocarlo.

"Siempre lo he dicho, si no quisiera estar en la selección mexicana, me hubiera retirado. Y no me he retirado de la selección", subrayó.