Cobresal y César Yanis se quedaron a un paso de la Copa Sudamericana

Audax Italiano venció este martes en penales a Cobresal de César Yanis en duelo de equipos chilenos por la Copa Sudamericana, que terminó empatado 1-1 en el tiempo regular, y que sentenció el avance de los itálicos a la fase de grupos del torneo continental.

Un gol de Esteban Matus en el minuto de descuento antes del descanso abrió el marcador para los Tanos, mientras que la igualdad llegó al minuto 85 con un cabezazo del delantero Steffan Pino en el tiempo regular.

César Yanis "héroe y villano"

La definición por penales terminó por 2-3, luego de que Franco Frías y Agustín Nadruz cobraron desviados sus tiros y que el guardameta Tomás Ahumada atrapó el cobro del panameño César Yanis, por Audax solo falló Giovani Chiaverano.

Los itálicos sentenciaron su regreso a la disputa del certamen en el que hace tres años alcanzaron la ronda eliminatoria de los octavos de final.

El inicio del partido se demoró una hora y media por falta de suministro eléctrico, debido a una falla del generador principal que permite la iluminación de las torres en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

Cobresal jugó como local en este recinto, que pertenece al equipo chileno Cobreloa, debido a que el suyo ubicado en la localidad de El Salvador, a 400 kilómetros, no cumple con los estándares actuales de iluminación requeridos por la Conmebol.

El equipo de Gustavo Huerta manejó la posesión en el comienzo, pero Audax fue más peligroso en el juego con llegadas al arco rival, como la ocasión que tuvo el delantero uruguayo Diego Coelho a los tres minutos.

El duelo se emparejó luego en la disputa por el control de la pelota, pero los itálicos siguieron creciendo en iniciativas de ataque, aunque con problemas para quebrar la defensa del cuadro minero.

Los dirigidos por el argentino Gustavo Lema, no obstante, insistieron hasta encontrar el camino para abrir el marcador a poco para el final del primer tiempo.

El atacante Matus puso el 1-0 con un remate desde la media luna, tras pase de Enzo Ferrario, que entró por el ángulo izquierdo de la portería sin que el meta Alejandro Santander pudiera impedirlo.

Audax arremetió comenzando el segundo tiempo presionando sobre la portería de los Legionarios, y estuvo muy cerca del segundo gol con una media chilena de Marcelo Ortíz que se estrelló en el travesaño.

Cobresal respondió al susto lanzándose al ataque en un ida y vuelta, pero con poca precisión para definir como en el cabezazo del ariete Pino que se fue desviado por encima del arco.

Los locales buscaron el empate con ansiedad y dejaron espacios para los itálicos que también encararon al contragolpe, pero desperdiciaron oportunidades claras para aumentar la cuenta.

La intención de los mineros generó una ocasión de gol convertida por Benjamín Moreno, pero fue anulado por fuera de juego al minuto 75 del encuentro.

La insistencia rindió frutos, a los diez minutos, con el espigado Pino que logró el empate con un cabezazo, tras centro de Yanis, ante un error en defensa de Audax que entregó la pelota en su campo y forzó la definición por penales.

