Mundial 2026: Novedades en la convocatoria de la selección de Panamá

El entrenador de la selección de Panamá Thomas Christiansen anunció sus 26 jugadores para la Copa Mundial 2026 de la FIFA donde se medirán a Ghana, Croacia e Inglaterra en el grupo L.
Novedades en la convocatoria de la selección de Panamá para el Mundial 2026
- César Samudio: El debate del tercer portero estuvo por los pocos minutos de Samudio en los últimos meses y por la lesión, sin embargo fue el elegido para estar en la convocatoria.
- Edgardo Fariña: El defensor panameño estaba en el debate por la lesión del jugador, sin embargo entró en los planes del DT.
- Alberto Quintero: El experimentado extremo fue tomado en cuenta en el cierre de las Eliminatorias, pese a la opinión pública que prefería no contar con el jugador.
- César Yanis: El jugador de Cobresal era duda por su ausencia en las últimas fechas de eliminatorias, pero Christiansen confió en los de su proceso.
- Tomás Rodríguez: El delantero de Saprissa no estuvo convocado en la última fase de eliminatorias, pero sus números individuales le dieron el cupo.
- Jorge Gutiérrez: El lateral de 27 años que milita en el Deportivo La Guaira de la Primera División de Venezuela, se ganó un lugar en el equipo tras aprovechar las oportunidades recibidas por el DT Thomas Christiansen.
- Roderick Miller: El defensor de 34 años que juega en el PFC Turan Tovuz de la Liga Premier de Azerbaiyán, aportará experiencia en la zona defensiva.