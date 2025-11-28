Colo Colo y Cobresal de César Yanis se juegan el boleto a la Copa Sudamericana 2026

Colo Colo y Cobresal de César Yanis se juegan, en un duelo a muerte, la posibilidad de asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana 2026, en una penúltima jornada marcada por el descenso y la lucha que libran Universidad Católica y Universidad de Chile por el cupo directo a la Copa Libertadores.

Los albos tendrán en su visita al cuadro minero un duelo clave para salvar la temporada de su centenario con un boleto al torneo internacional: un triunfo les garantiza finalizar en la zona de clasificación en la cual se encuentran, en el séptimo puesto, igualados a su rival con 44 puntos.

Con tres triunfos consecutivos, el ‘Cacique’ entró en el último lugar que da acceso a copas y conservarlo representará un alivio económico para el club y la permanencia del técnico argentino Fernando Ortíz, quien asumió en septiembre con ese objetivo.

Sus máximos rivales, en cambio, luchan por un mejor premio: el pase directo a la próxima Libertadores.

César Yanis y Cobresal quieren meterse en Copa Sudamericana 2026

Universidad Católica tiene ventaja en el segundo lugar de la tabla con 54 unidades, pero es perseguida por la U de Chile con 51 enteros, en la tercera plaza que otorga un cupo a la fase previa.

Los cruzados enfrentan a domicilio al noveno Huachipato, con 41 puntos, pero además de ganar dependen del resultado de los laicos para asegurar el subcampeonato y la plaza a la fase de grupos del máximo torneo continental.

En caso de triunfo no podrán festejar porque el cuadro azul recién jugará el próximo martes en el cierre de la penúltima fecha, cuando reciba al actual campeón chileno Coquimbo Unido que está invicto en la segunda rueda y suma 71 unidades.