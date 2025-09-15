 Concacaf anuncia los nominados a Jugador del Año de la temporada 2024-2025

Concacaf ha anunciado los nominados y la apertura de la votación para el programa de premios de la Confederación, enfocado exclusivamente en dos categorías individuales: Jugador del Año y Jugadora del Año de Concacaf.
- Haber jugado para la selección nacional absoluta masculina o femenina de una Asociación Miembro de Concacaf (en competiciones y partidos elegibles de Concacaf y la FIFA).
Haber jugado (en la temporada correspondiente) para un club de una liga profesional masculina o femenina de primera división sancionada por Concacaf y la FIFA.
Los nominados de Concacaf al Jugador y Jugadora del Año
- Edson Álvarez
- Jonathan David
- Raul Jiménez
- Ángel Sepúlveda
- Malik Tillman
- Manfred Ugalde
- Charlyn Corral
- Melchie Dumornay
- Emily Fox
- Lindsey Heaps
- Jacqueline Ovalle
- Khadija Shaw