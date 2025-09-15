FÚTBOL Fútbol Internacional -  15 de septiembre de 2025 - 15:34

Concacaf anuncia los nominados a Jugador del Año de la temporada 2024-2025

Concacaf anuncia los nominados para el Jugador del Año de la temporada 2024-2025, repasa los detalles.

 Concacaf anuncia los nominados a Jugador del Año de la temporada 2024-2025

 Concacaf anuncia los nominados a Jugador del Año de la temporada 2024-2025

Concacaf ha anunciado los nominados y la apertura de la votación para el programa de premios de la Confederación, enfocado exclusivamente en dos categorías individuales: Jugador del Año y Jugadora del Año de Concacaf.

Los nominados de la temporada 2024/25 fueron seleccionados en base a estadísticas de rendimiento y aportes de expertos en fútbol. Para ser elegibles para esta emocionante edición de los premios de la Confederación, todos los jugadores deben cumplir con al menos uno de los siguientes criterios:

  • Haber jugado para la selección nacional absoluta masculina o femenina de una Asociación Miembro de Concacaf (en competiciones y partidos elegibles de Concacaf y la FIFA).

  • Haber jugado (en la temporada correspondiente) para un club de una liga profesional masculina o femenina de primera división sancionada por Concacaf y la FIFA.

Los nominados de Concacaf al Jugador y Jugadora del Año

  • Edson Álvarez
  • Jonathan David
  • Raul Jiménez
  • Ángel Sepúlveda
  • Malik Tillman
  • Manfred Ugalde
  • Charlyn Corral
  • Melchie Dumornay
  • Emily Fox
  • Lindsey Heaps
  • Jacqueline Ovalle
  • Khadija Shaw

En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial 2026: ¿Cómo es el repechaje?

Selección de Panamá: "Estamos tristes", Édgar Yoel Bárcenas

Selección de Panamá: Un autocrítico José Luis Rodríguez después de duelo ante Guatemala

Recomendadas

Últimas noticias