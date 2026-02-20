Concachampions: Rodrigo Tello y los consejos que recibe de su padre

El pivote Rodrigo Tello brindó declaraciones luego de su anotación en el empate del Sporting San Miguelito 1-1 ante el LA Galaxy en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf ( Concachampions ).

"El panameño no se rinde, salimos a buscar el partido y hoy se vio que tenemos con que competirle a un rival complicado", dijo el jugador de 22 años.

A pesar de sacar un empate frente a un rival de la MLS, Tello señaló que deben corregir muchos errores de cara a la vuelta a disputarse el 25 de febrero en el Dignity Health Sports Park (11:30 pm).

"Tenemos que ser autocríticos porque debemos mejorar muchas cosas, pero vuelvo y repito, el panameño no se rinde y tiene mucho talento".

Los consejos que recibe Rodrigo Tello de su padre - Concachampions

"Siempre me da consejos, pero como él jugó una posición diferente a la mía, le gusta que yo tenga más la pelota", finalizó sobre las indicaciones que le brinda su papá, quien salió de prisión en el 2026.