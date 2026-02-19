Concachampions: Sporting San Miguelito y LA Galaxy igualaron en la ida

El Sporting San Miguelito sacó un valioso empate 1-1 de local ante el LA Galaxy en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions).
Para la segunda parte llegaría el empate de la visita, por medio del ghanés Joseph Paintsil al 68'.
Marco Reus, ex jugador del Borussia Dortmund y la selección de Alemania, ingresó de cambio al 58' por Christian Ramírez.
¿Cuándo se juega la vuelta en la Concachampions?
El choque de vuelta entre Sporting San Miguelito y LA Galaxy se jugará el miércoles 25 de febrero (11:30 pm) en el Dignity Health Sports Park.