Conference League: Eduardo Guerrero fue titular en dura derrota del Dynamo Kiev

El delantero panameño Eduardo Guerrero fue titular en la derrota del Dynamo Kiev de Ucrania 3-0 frente al Samsunspor de Turquía en la segunda jornada de la UEFA Conference League.
Actuación de Eduardo Guerrero vs Samsunspor en la Conference League
Guerrero de 25 años inició de la partida en el Estadio Samsun 19 Mayo, jugó 90 minutos, tuvo 0/1 en centros, 22/27 en pases precisos (81%), 42 toques de balón, 1/3 en regates, 2 intercepciones, 2/6 en duelos terrestres y 1/5 en duelos aéreos.
El Dynamo volverá a jugar el domingo 26 de octubre frente al FC Kryvbas Kryvyi Rih (11:00 am).