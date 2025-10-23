Conference League: Eduardo Guerrero fue titular en dura derrota del Dynamo Kiev

El delantero panameño Eduardo Guerrero fue titular en la derrota del Dynamo Kiev de Ucrania 3-0 frente al Samsunspor de Turquía en la segunda jornada de la UEFA Conference League .

El neerlandés Anthony Musaba madrugó a los ucranianos con su anotación al minuto 2', mientras que Marius Mouandilmadji con asistencia de Musaba firmó el 2-0 al 34' y la sentencia llegó al 62' por medio del danés Carlo Holse.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Actuación de Eduardo Guerrero vs Samsunspor en la Conference League

Guerrero de 25 años inició de la partida en el Estadio Samsun 19 Mayo, jugó 90 minutos, tuvo 0/1 en centros, 22/27 en pases precisos (81%), 42 toques de balón, 1/3 en regates, 2 intercepciones, 2/6 en duelos terrestres y 1/5 en duelos aéreos.

El Dynamo volverá a jugar el domingo 26 de octubre frente al FC Kryvbas Kryvyi Rih (11:00 am).