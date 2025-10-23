Conference League Fútbol Internacional -  23 de octubre de 2025 - 17:19

Conference League: Eduardo Guerrero fue titular en dura derrota del Dynamo Kiev

El panameño Eduardo Guerrero sumó minutos en la derrota del Dynamo Kiev en la segunda jornada de la Conference League.

Conference League: Eduardo Guerrero fue titular en dura derrota del Dynamo Kiev

Conference League: Eduardo Guerrero fue titular en dura derrota del Dynamo Kiev

Foto: Dynamo Kiev

El delantero panameño Eduardo Guerrero fue titular en la derrota del Dynamo Kiev de Ucrania 3-0 frente al Samsunspor de Turquía en la segunda jornada de la UEFA Conference League.

El neerlandés Anthony Musaba madrugó a los ucranianos con su anotación al minuto 2', mientras que Marius Mouandilmadji con asistencia de Musaba firmó el 2-0 al 34' y la sentencia llegó al 62' por medio del danés Carlo Holse.

Actuación de Eduardo Guerrero vs Samsunspor en la Conference League

Guerrero de 25 años inició de la partida en el Estadio Samsun 19 Mayo, jugó 90 minutos, tuvo 0/1 en centros, 22/27 en pases precisos (81%), 42 toques de balón, 1/3 en regates, 2 intercepciones, 2/6 en duelos terrestres y 1/5 en duelos aéreos.

El Dynamo volverá a jugar el domingo 26 de octubre frente al FC Kryvbas Kryvyi Rih (11:00 am).

En esta nota:
Seguir leyendo

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar el Olympique de Marsella?

Adalberto Carrasquilla: ¿Cuándo se enfrenta a Ismael Díaz en la Liga MX?

Europa League: El Real Betis igualó sin goles con el KRC Genk

Recomendadas

Últimas noticias