Copa Africana de Naciones: Amad Diallo le da la victoria a Costa de Marfil

La vigente campeona de la Copa Africana de Naciones, la selección de Costa de Marfil de la competición pudo ganar por la mínima al conjunto mozambiqueño gracias a la conexión entre Franck Kessié y el goleador Amad Diallo, que remató sin marca desde dentro del área tras una cesión de cabeza del ex centrocampista del Barcelona.

Tres puntos importantes que le dan a Costa de Marfil el liderato del grupo F, a falta del partido entre Camerún y Gabón de este martes, y que dejan en última posición a la Mozambique del excolchonero y actual jugador del Sunderland Reinildo Mandava.

También se disputó el Burkina Faso-Guinea Ecuatorial, en el que los burkineses vencieron por 2-1 en un partido de infarto y lleno de emoción.

El cuadro guineano se quedó con 10 jugadores a los 50 minutos tras la roja directa de Basilio Ndong, pero fue capaz de ponerse por delante con el gol de Marvin Anieboh en la recta final (m.85).

Sin embargo, en tres minutos de locura que fueron del 95 al 98, Burkina Faso le dio la vuelta gracias a los tantos de Georgi Minoungou y de Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) de cabeza.

Burkina Faso, con tres unidades, se queda segunda del grupo E debido a la diferencia de goles respecto a Argelia, seguida en tercer lugar por Guinea Ecuatorial y de la colista, Sudán.