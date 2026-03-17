Copa Africana: Senegal pierde el título y CAF proclama a un nuevo campeón

La Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) dio por perdida este martes a Senegal la final de la Copa Africana 2025, que había vencido por 0-1 en la prórroga , y por campeona a la selección de Marruecos , con una victoria por 3-0, tras atender los recursos de esta última tras la derrota sufrida el pasado 18 de enero, según anunció el organismo en un comunicado en sus canales oficiales.

En la apelación presentada por la FRMF con respecto a la aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (AFCON) de la CAF, la Junta de Apelaciones de la CAF emitió las siguientes resoluciones:

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“El recurso interpuesto por la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) se declara admisible en forma y se estima el recurso.

Se anula la decisión del Comité Disciplinario de la CAF.

La Junta de Apelación de la CAF considera además que la conducta del equipo de Senegal se enmarca dentro del ámbito de aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones.

Se estima la protesta presentada por la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Se declara que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), mediante la conducta de su equipo, infringió el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones.

En aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, se declara que la selección de Senegal ha perdido el partido por incomparecencia, registrándose el resultado como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

La Junta de Apelaciones de la CAF también dictaminó que:

“Se estima parcialmente el recurso interpuesto en relación con el Sr. Ismaël Saibari (jugador número 11 de la selección nacional de Marruecos ).

La Junta de Apelación de la CAF confirma la conclusión de que el Sr. Ismaël Saibari (jugador n.° 11 de la selección nacional de Marruecos ) cometió una falta que infringe los artículos 82 y 83(1) del Código Disciplinario de la CAF.

La sanción impuesta al Sr. Ismaël Saibari (Jugador No. 11 de la Selección Nacional de Marruecos ) se modifica a una suspensión de dos (2) partidos oficiales de la CAF, de los cuales uno (1) partido queda suspendido.

Se anula la multa de 100.000 dólares impuesta al Sr. Ismaël Saibari (jugador número 11 de la selección nacional de Marruecos ).

Se estima parcialmente el recurso presentado en relación con el incidente de los recogepelotas.

La Junta de Apelación de la CAF confirma la conclusión de que la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) es responsable de la conducta de los recogepelotas durante el partido mencionado.

La multa impuesta a la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) por el incidente de los recogepelotas se reduce a 50.000 dólares estadounidenses.

Se desestima el recurso interpuesto en relación con la injerencia en el ámbito de la revisión OFR/VAR.

Se confirma la multa de 100.000 dólares impuesta a la Real Federación Marroquí de Fútbol por la interferencia en el área de revisión OFR/VAR.

Se estima parcialmente el recurso interpuesto en relación con el incidente del láser.

La multa impuesta a la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) por el incidente del láser se reduce a 10.000 dólares estadounidenses.

Todas las demás mociones o peticiones de amparo quedan desestimadas .

FUENTE: CAF