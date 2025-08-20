Copa Centroamericana 2025: CAI buscará un resultado histórico ante el Saprissa

La Copa Centroamericana 2025 continúa con el Club Atlético Independiente (CAI) recibiendo al Deportivo Saprissa de Fidel Escobar y Gustavo Herrera en el Grupo C el miércoles en el Estadio Rommel Fernández en la Ciudad de Panamá.
CAI llega al partido tras conseguir sus primeros tres puntos de la campaña con un triunfo 3-1 sobre Verdes FC en Ciudad de Panamá. Goles de Ángel Valverde, Abraham Altamirano y Rafael Águila impulsaron al club a la victoria. El gol de Altamirano hizo historia en la competición, ya que se convirtió en el jugador más joven en anotar en la Copa Centroamericana con 17 años y dos meses.
El Saprissa quiere seguir invicto en la Copa Centroamericana 2025
El Deportivo Saprissa afronta el partido tras ganar sus dos primeros compromisos de la fase de grupos y buscará otro resultado positivo para escalar a la cima del Grupo C. El conjunto morado derrotó 2-0 al CS Cartaginés en su debut en el torneo, seguido de una victoria 2-1 de visita ante Verdes FC en la segunda jornada.
Saprissa ha enfrentado a rivales panameños en 10 ocasiones en torneos de clubes de Concacaf, con un récord de 6 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.
FUENTE: CONCACAF