Copa Centroamericana 2025: CAI buscará un resultado histórico ante el Saprissa

La Copa Centroamericana 2025 continúa con el Club Atlético Independiente ( CAI ) recibiendo al Deportivo Saprissa de Fidel Escobar y Gustavo Herrera en el Grupo C el miércoles en el Estadio Rommel Fernández en la Ciudad de Panamá.

El encuentro será el tercero entre ambos en su historia y el primero en la Copa Centroamericana. Los dos clubes se midieron en los Cuartos de Final de la Liga Concacaf Scotiabank 2019, con Saprissa ganando 3-2 en la ida y 1-0 en la vuelta.

CAI llega al partido tras conseguir sus primeros tres puntos de la campaña con un triunfo 3-1 sobre Verdes FC en Ciudad de Panamá. Goles de Ángel Valverde, Abraham Altamirano y Rafael Águila impulsaron al club a la victoria. El gol de Altamirano hizo historia en la competición, ya que se convirtió en el jugador más joven en anotar en la Copa Centroamericana con 17 años y dos meses.

El Saprissa quiere seguir invicto en la Copa Centroamericana 2025

El Deportivo Saprissa afronta el partido tras ganar sus dos primeros compromisos de la fase de grupos y buscará otro resultado positivo para escalar a la cima del Grupo C. El conjunto morado derrotó 2-0 al CS Cartaginés en su debut en el torneo, seguido de una victoria 2-1 de visita ante Verdes FC en la segunda jornada.

Saprissa ha enfrentado a rivales panameños en 10 ocasiones en torneos de clubes de Concacaf, con un récord de 6 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.

FUENTE: CONCACAF