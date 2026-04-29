Julián Álvarez preocupa para la vuelta luego de salir con molestias frente al Arsenal

Un partido modesto se vivió entre el Atlético de Madrid y el Arsenal por las semifinales de la Champions League donde empataron a 1-1, en el encuentro el argentino Julián Álvarez salió con molestias en el tobillo derecho a la altura del minuto 80.
Julián Álvarez es duda para la vuelta en Inglaterra
El club español ahora tendrá la difícil tarea de asaltar el Emirates Stadium cuando toque visitar al Arsenal por la vuelta de la Champions League, la serie se mantiene en empate parcial para ambos equipos.
Para entonces se espera que Julián esté disponible a la espera de las evaluaciones del club; el jugador salió caminado lo que podría disminuir la preocupación de una hipotética baja para el encuentro.