Champions League Fútbol Internacional -  29 de abril de 2026 - 16:45

Julián Álvarez preocupa para la vuelta luego de salir con molestias frente al Arsenal

El argentino Julián Álvarez es duda para la vuelta de la Champions League frente al Arsenal luego de salir con molestias.

Julián Álvarez preocupa para la vuelta luego de salir con molestias frente al Arsenal

Julián Álvarez preocupa para la vuelta luego de salir con molestias frente al Arsenal

Foto: Atleti

El delantero aportó un gol por la vía penal el empate de los colchoneros luego de ir debajo del marcador. La lesión se produjo cuando forcejeaba con Eberechi Eze por un balón dividido que terminó con su tobillo expuesto por el peso del británico.

Julián Álvarez es duda para la vuelta en Inglaterra

El club español ahora tendrá la difícil tarea de asaltar el Emirates Stadium cuando toque visitar al Arsenal por la vuelta de la Champions League, la serie se mantiene en empate parcial para ambos equipos.

Para entonces se espera que Julián esté disponible a la espera de las evaluaciones del club; el jugador salió caminado lo que podría disminuir la preocupación de una hipotética baja para el encuentro.

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