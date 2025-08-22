Copa Centroamericana 2025: Clubes panameños y un dominio categórico sobre los ticos

Los clubes panameños están dando de que hablar en la Copa Centroamericana 2025 y un triunfo en el Estadio Universidad Latina de Penonomé, confirmó el dominio que tienen los canaleros sobre los costarricenses en esta edición del torneo organizado por la CONCACAF.

Todo inició el pasado 31 de julio cuando el CD Plaza Amador venció 2-1 a la Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto, gracias a las anotaciones de Yoameth Murillo y Everardo Rose.

Los dirigidos por Mario Méndez tienen paso perfecto de tres victorias en tres partidos, liderando el grupo A con 9 puntos.

Por su parte, el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) se hizo fuerte en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez el 20 de agosto, para vencer 1-0 al Saprissa de Fidel Escobar y Gustavo Herrera con gol de Ángel Caicedo.

Los vikingos cerrarán la fase de grupos enfrentando al Club Sport Cartaginés, el martes 26 de agosto en el Estadio José Rafael "Fello" Meza Ivankovich (9:00 pm).

Los Académicos le pegaron al Herediano en Penonomé - Copa Centroamericana 2025

El Sporting San Miguelito con goles de Yair Jaén y Joseph Cox en la Universidad Latina, puso la cereza en el pastel, tras vencer 2-0 al Club Sport Herediano el jueves 21 de agosto.

Posiciones de la Copa Centroamericana 2025

image