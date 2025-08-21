Copa Centroamericana 2025: Sporting San Miguelito consigue triunfo ante Herediano y clasifica a cuartos

El Sporting San Miguelito venció 2-0 al Herediano en el estadio de la Universidad Latina de Penonomé en su tercer partido de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf por el Grupo B para avanzar a cuartos y tomar el liderato.

Yair Jaén anotó el primero de Sporting San Miguelito sobre el minuto 44' en una jugada de tiro libre donde le pegó con fuerza y colocación y sumó su primer tanto en la Copa Centroamericana.

El penal polémico en una supuesta falta a Joseph Cox que fue discutida por los rivales, pero que el árbitro tomó su decisión fue cobrada por el mismo 9 de Sporting al 64' y aumentaron la ventaja.

Sporting San Miguelito cerca de avanzar a cuartos

Los académicos siguen invictos en la Copa Centroamericana en tres jornadas, suman 7 puntos con dos victorias y un empate, a falta de una fecha que será ante el Real España el próximo jueves en San Pedro Sula.