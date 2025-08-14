Copa Centroamericana 2025: Partidos para hoy jueves 14 de agosto

El CAI salta al terreno en su segundo partido de la Copa Centroamericana 2025 buscando sus primeros puntos luego de caer en su estreno ante Motagua.

En la LPF vienen de perder ante Veraguas United 1-0 y apenas sumando 3 puntos en cuatro fechas del Clausura 2025.

Para C.A.I. será la 2da vez que enfrente a un club de Belice en la CCAC en el anterior logró un triunfo 1-0 contra Port Loyola en la Jornada 4 del Grupo C el 21-ago-2024 en el estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá (PAN), gol de Aimar Modelo. Ese fue el primer enfrentamiento del C.A.I. contra clubes beliceños.

Para Verdes FC será la 2º vez que enfrente a un club de Panamá en la CCAC, en el anterior

cayó 0-4 contra el Sporting San Miguelito el 16-ago-2023 en la Jornada 3 del Grupo D en el estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá (PAN), goles de Gabriel “el fantasma” Torres de penal, Emmanuel Gómez, Adán Hendricks de cabeza y Alexis Corpas.

El equipo hondureño de Jorge Serrano ya suma tres puntos, luego de vencer la pasada fecha al conjunto "Vikingo" y buscará mantener su racha perfecta.

Partidos para hoy en la Copa Centroamericana 2025