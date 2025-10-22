Copa Centroamericana 2025: Sporting San Miguelito ganó al Plaza Amador en la ida del Play-in

El Sporting San Miguelito superó 1-0 al CD Plaza Amador en la ida del Play-in de la Copa Centroamericana 2025 , por el cupo a la Copa de Campeones Concacaf 2026, encuentro que se disputó en el Estadio Universidad Latina en Penonomé.

El gol de la victoria llegó al minuto 66 luego que Armando Cooper tomara el balón, metiera un pase filtrado al área para Ramsés De León que pasó a un lado para Martín Ruiz que a puerta vacía anotó el gol.

Plaza Amador vs Sporting San Miguelito

El partido de vuelta se realizará este miércoles 29 de octubre a las 6:45 P.M. en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Sporting San Miguelito participa por primera vez en un Play-In, en la que será su tercera serie a ida y vuelta en competiciones internacionales de clubes. Sus dos anteriores series fueron en la Liga Concacaf Scotiabank 2022, cuando primero venció 4-1 en el global al Deportivo Malacateco en octavos de final, antes de caer 2-1 en el global ante Tauro FC en los cuartos de final.

Este encuentro fue el número 56 en la historia del enfrentamiento entre estos rivales panameños. Sporting San Miguelito lidera la serie histórica con 22 victorias por 14 de Plaza Amador, mientras que 20 partidos terminaron en empate.