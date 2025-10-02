Copa Centroamericana 2025: Sporting San Miguelito queda eliminado por Xelajú

Xelajú consiguió el boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 tras anotar un gol en tiempos extras, en su derrota 2-1 ante el Sporting San Miguelito , pero con el global a su favor 3-2.

Los académicos llegaron con todo en su contra, desde el marcador en contra de la ida, hasta el clima en Penonomé, sin embargo lograron hacer la tarea principal en los 90 minutos.

Ángel Valencia logró marcar al minuto 4' para empezar a descontar en el global, un cabezazo le permitió celebrar con su equipo tras el centro perfecto de Kevn Galván.

Finalizando el partido la esperanza seguía viva y Xelajú con una mano clara en el área rival fue sancionado y se pitó penal para los académicos que fue cobrado de buena forma por Yair Jaén para el 2-0 al 88' y el global todo empatado.

Sporting San Miguelito no pudo mantener el resultado

Los tiempos extras se jugaron y con un notable cansancio en ambos equipos, pero un golazo de Romario Luiz al 119' le permitió a los visitantes a clasificar a la siguiente ronda.