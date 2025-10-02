Copa Centroamericana 2025: Sporting San Miguelito queda eliminado por Xelajú

Xelajú consiguió el boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 tras anotar un gol en tiempos extras, en su derrota 2-1 ante el Sporting San Miguelito, pero con el global a su favor 3-2.
Ángel Valencia logró marcar al minuto 4' para empezar a descontar en el global, un cabezazo le permitió celebrar con su equipo tras el centro perfecto de Kevn Galván.
Finalizando el partido la esperanza seguía viva y Xelajú con una mano clara en el área rival fue sancionado y se pitó penal para los académicos que fue cobrado de buena forma por Yair Jaén para el 2-0 al 88' y el global todo empatado.
Sporting San Miguelito no pudo mantener el resultado
Los tiempos extras se jugaron y con un notable cansancio en ambos equipos, pero un golazo de Romario Luiz al 119' le permitió a los visitantes a clasificar a la siguiente ronda.