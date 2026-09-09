Joan Laporta lamenta la ausencia de Raphinha y Pedri en los nominados al Balón de Oro FOTO / EFE

El presidente del FC Barcelona , Joan Laporta, lamentó este miércoles que los jugadores del primer equipo azulgrana Pedro González 'Pedri' y Raphael Dias 'Raphinha' no figuren entre los candidatos para ganar el Balón de Oro.

La revista France Football y la UEFA dieron a conocer el martes los finalistas que optan a conquistar el premio a mejor jugador del mundo, entre los que están nominados el centrocampista Rodrigo Hernández 'Rodri', el extremo Lamine Yamal y el central Pau Cubarsí.

Además, Joan Garcia opta al Trofeo Yashin a mejor portero de la temporada, mientras que seis futbolistas del equipo femenino -Esmee Brugts, Cata Coll, Caroline Graham, Patri Guijarro, Ewa Pajor y Claudia Pina- también figuran entre las finalistas al premio a mejor jugadora de la temporada 2025-2026.

En este sentido, el presidente azulgrana ha celebrado la amplia representación de futbolistas del Barcelona en la gala del Balón de Oro, que tendrá lugar el próximo 26 de octubre en Londres, si bien ha lamentado la ausencia de Pedri y Raphinha.

Sobre la ausencia de Pedri y Raphinha

"Me sabe mal que no estén nominados Pedri y Raphinha, porque pienso que han hecho méritos para estar nominados", opinó Laporta en declaraciones a los medios de comunicación antes de la comida con los directivos del Feyenoord, rival del equipo de Hansi Flick este mismo miércoles en la primera jornada de la Liga de Campeones.

Ante el inicio de la máxima competición europea, Laporta no escondió que la 'Champions' es "el gran objetivo" de la temporada, sin obviar los otros títulos en juego.

"Tenemos como objetivo ganar la tercera Liga seguida, que sería extraordinario; seguir siendo el 'Rey de Copas', que sería también muy bueno; ganar la Supercopa de España, que sería un buen golpe a media temporada diciendo que aquí estamos para intentar ganar LaLiga; y, por supuesto, este año queremos ganar la 'Champions'. Es el gran objetivo, sí", comentó.

Con todo, Laporta elogió a Lamine Yamal, protagonista de la rueda de prensa previa al duelo contra el Feyenoord, de quien dijo que "tiene una calidad excepcional", además de una "madurez" que, en su opinión, le ha permitido ser elegido como uno de los capitanes del equipo.

"Es un hombre muy maduro, un jugador genial. Es un genio. Cuando hace declaraciones, es extraordinario. Todos os lo pasáis muy bien y creo que deberíais sacarle más jugo, ya que es polifacético y muy ocurrente. Su nominación al Balón de Oro es más que merecida y estaría encantado de que lo ganara. Es uno de los favoritos", subrayó.

Por último, Laporta fue preguntado por las quejas del Real Madrid al arbitraje tras la derrota contra el Betis (1-0), algo que no le preocupa: "Lo que nos ocupa es el Barça, lo que hagan los demás equipos, en principio, mientras no se pasen de la raya del respeto y la concordia institucional, que debe mantenerse, no nos importa".

FUENTE: EFE