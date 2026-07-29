Copa Centroamericana 2026: Saprissa le gana duelo al UMECIT FC en Penonomé

El onceno del Saprissa demostró su superioridad en el Estadio Universidad Latina, donde logró imponerse por marcador de 2-1 ante el UMECIT FC de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) en la primera jornada del grupo C de la Copa Centroamericana 2026 de la CONCACAF.
El segundo tanto llegó al 48' con un golpe de cabeza de Orlando Sinclair después de otro cabezazo dentro del área, luego del tiro de esquina cobrado por el propio Torres.
El encuentro se calentó cuando Luis Paradela fue expulsado al 61' con roja directa por una agresión a un jugado rival.
Los "Morados" le dieron minutos al delantero panameño Newton Williams, tras ingresar de cambio al 74', pero 2 minutos más tarde, Alberto Saldaña anotó el descuento del club canalero.
Próximo partido de UMECIT FC en la Copa Centroamericana 2026
Los dirigidos por Julio Infante volverán a jugar el miércoles 5 de agosto ante el Club Deportivo Olimpia de Honduras, desde el Estadio Universidad Latina en Penonomé (7:00 pm).