Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Panamá iguala con Jamaica en la segunda fecha

Con un primer tiempo de alto nivel y unos segundos 45' minutos donde fueron inferiores, la Selección de Panamá Sub-20 igualó 2-2 ante Jamaica en la segunda jornada del grupo C del Campeonato Sub-20 de CONCACAF .

La primera anotación de los canaleros llegó al 13' por medio de un zurdazo de Moisés Richards en el Estadio Universitario BUAP, mientras que Gersón Gordón aumentó la ventaja al 22' después de una gran jugada colectiva.

¡Se escapa el triunfo! Jamaica empató 2-2 ante Panamá en duelo en el Campeonato Sub-20 de la CONCACAF. “La Rojita” tenía ventaja de dos goles y no pudo mantener el resultado. #EstoyMareaRoja @fepafut pic.twitter.com/YPR66vvrww

El descuento de los "Reggae Boyz" fue obra de Nolan al minuto 62' y Brown de cabeza marcó el 2-2 al 90+6.

Los dirigidos por Mike Stump no logaron recuperarse completamente de la derrota sufrida frente a Canadá por marcador de 0-3 el pasado domingo 26 de julio y suman un punto en el certamen que otorga cuatro boletos directos a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.

Ahora deberán ganarle a Honduras en el último encuentro de la fase de grupos para tener opciones de conseguir uno de los dos boletos para los mejores terceros del torneo.

¿Cuándo juega Panamá vs Honduras en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF?