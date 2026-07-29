LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  29 de julio de 2026 - 15:48

Cristian Martínez y César Blackman avanzan a tercera ronda de la Champions League

El Slovan Bratislava de Cristian Martínez y César Blackman, siguen su camino en las clasificatorias de la Champions League.

Cristian Martínez y César Blackman avanzan a tercera ronda de la Champions League

Cristian Martínez y César Blackman avanzan a tercera ronda de la Champions League

FOTO: SLOVAN BRATISLAVA

El Slovan Bratislava de los panameños Cristian Martínez y César Blackman sigue su camino en las clasificatorias de la UEFA Champions, League, tras igualar 1-1 (global 3-1) en el partido de vuelta de la segunda ronda de clasificación contra el FC Saburtalo Tbilisi del fútbol georgiano.

El club de la Primera división de Eslovaquia, aseguró su boleto luego de ganar la ida 2-0 el pasado 21 de julio con anotaciones de Andraz Šporar y Alasana Yirajang.

Martínez jugó 63' minutos donde fue sustituido por Rahim Ibrahim, mientras que "Blaki" jugó todo el partido y fue amonestado al 36'.

En la tercera ronda, chocarán ante el Mjällby AIF de Suecia, el martes 4 de agosto en el encuentro de ida.

Próximo duelo del Slovan Bratislava

Los canaleros y su club volverán a jugar el sábado 1 de agosto ante el Podbrezová en la Superliga de Eslovaquia, desde las 11:00 am en el Tehelné pole.

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