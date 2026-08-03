Copa Centroamericana 2026: Mario Méndez quiere otra actitud y mentalidad ante el Firpo

El entrenador Mario Méndez y el pivote Abdul Knight hablaron en la conferencia de prensa previo al duelo entre CD Plaza Amador y Luis Ángel Firpo de El Salvador en las acciones del grupo A de la Copa Centroamericana 2026 .

"Estamos tranquilos. El equipo debe ir con otra mentalidad y otra actitud en este segundo partido", dijo el técnico tras caer ante Diriangén en la primer fecha (4-2).

Por su parte, Knight recordó la eliminación del Plaza Amador ante el Sporting San Miguelito en el repechaje por un boleto a la Concachampions en la pasada edición.

"El Plaza está para grandes cosas. Perdimos en la Centroamericana pasada en uno de los partidos más importantes, pero ahora debemos revertir la situación y hacer las cosas bien", señaló el futbolista plazino.

CD PLAZA AMADOR VS FIRPO: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN COPA CENTROAMERICANA 2026