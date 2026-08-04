FUTBOL Fútbol Internacional -  4 de agosto de 2026 - 11:06

Copa Centroamericana 2026: Partidos para hoy martes 4 de agosto

Repasa a continuación los partidos a disputarse este martes en la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026.

Copa Centroamericana 2026: Partidos para hoy martes 4 de agosto
Copa Centroamericana 2026: Partidos para hoy martes 4 de agostoFOTO: CD PLAZA AMADOR

Con el CD Plaza Amador recibiendo al Luis Ángel Firpo de El Salvador en el grupo A, las emociones de la Copa Centroamericana 2026 continúan este martes 4 de agosto.

El Real Estelí comenzará su participación en la Copa Centroamericana Concacaf enfrentando a Antigua GFC, con ambos clubes en busca de sus primeros puntos en el Grupo B.

En el otro choque de la fecha, Diriangén FC recibirá al Alajuelense. Ambos clubes comenzaron el torneo con un triunfo y ahora se enfrentarán en un duelo entre los dos primeros lugares del Grupo A.

Partidos para hoy 4 de agosto en la Copa Centroamericana 2026

  • CD Plaza Amador vs Firpo - Estadio Rommel Fernández (7:00 pm)
  • Antigua vs Real Estelí - Estadio Pensativo (9:00 pm)
  • Diriangén vs LD Alajuelense - Estadio Nacional de Managua, Nicaragua (9:00 pm)
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