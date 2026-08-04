Copa Centroamericana 2026: Partidos para hoy martes 4 de agosto FOTO: CD PLAZA AMADOR

Con el CD Plaza Amador recibiendo al Luis Ángel Firpo de El Salvador en el grupo A, las emociones de la Copa Centroamericana 2026 continúan este martes 4 de agosto.

El Real Estelí comenzará su participación en la Copa Centroamericana Concacaf enfrentando a Antigua GFC, con ambos clubes en busca de sus primeros puntos en el Grupo B.

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