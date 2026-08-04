Copa Centroamericana 2026: Partidos para hoy martes 4 de agosto

Con el CD Plaza Amador recibiendo al Luis Ángel Firpo de El Salvador en el grupo A, las emociones de la Copa Centroamericana 2026 continúan este martes 4 de agosto.
En el otro choque de la fecha, Diriangén FC recibirá al Alajuelense. Ambos clubes comenzaron el torneo con un triunfo y ahora se enfrentarán en un duelo entre los dos primeros lugares del Grupo A.
Partidos para hoy 4 de agosto en la Copa Centroamericana 2026
- CD Plaza Amador vs Firpo - Estadio Rommel Fernández (7:00 pm)
- Antigua vs Real Estelí - Estadio Pensativo (9:00 pm)
- Diriangén vs LD Alajuelense - Estadio Nacional de Managua, Nicaragua (9:00 pm)