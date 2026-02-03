Copa del Rey: FC Barcelona reveló once inicial para duelo ante Albacete

Avisado tras la sorprendente eliminación de Celta y Real Madrid en las rondas previas a manos del Albacete, el FC Barcelona visitará este martes (3:00 pm) el Carlos Belmonte con el objetivo de evitar una nueva machada del conjunto manchego en la Copa del Rey española y sellar su pase a semifinales.
Ahora, visita a domicilio a otro equipo de LaLiga Hypermotion, único cuartofinalista de Segunda, que está en racha. Cuenta sus partidos por victorias desde que eliminó al conjunto blanco y llega con buena dinámica en Liga, donde acumula cuatro jornadas sin perder ni encajar goles, con tres triunfos consecutivos además.
Alineación del FC Barcelona vs Albacete en Copa del Rey
Joan García; Joao Cancelo, Ronald Araújo, Eric García, Gerard Martín; Bernal, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford y Robert Lewandowski.
FUENTE: EFE