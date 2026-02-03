Copa del Rey: FC Barcelona reveló once inicial para duelo ante Albacete FOTO: FC BARCELONA

Avisado tras la sorprendente eliminación de Celta y Real Madrid en las rondas previas a manos del Albacete, el FC Barcelona visitará este martes (3:00 pm) el Carlos Belmonte con el objetivo de evitar una nueva machada del conjunto manchego en la Copa del Rey española y sellar su pase a semifinales.

El defensor del título camina sin sobresaltos en esta Copa, donde se ha deshecho sin excesivos apuros pero también sin lucimiento del Deportivo Guadalajara de la Primera RFEF (0-2) y del Racing de Santander, líder de Segunda División, también por 0-2.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse