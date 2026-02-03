COPA DEL REY Fútbol Internacional -  3 de febrero de 2026 - 13:50

Copa del Rey: FC Barcelona reveló once inicial para duelo ante Albacete

El DT alemán Hansi Flick presentó el once inicial del FC Barcelona para encarar el choque ante el Albacete en los cuartos de final de la Copa del Rey.

FOTO: FC BARCELONA

Avisado tras la sorprendente eliminación de Celta y Real Madrid en las rondas previas a manos del Albacete, el FC Barcelona visitará este martes (3:00 pm) el Carlos Belmonte con el objetivo de evitar una nueva machada del conjunto manchego en la Copa del Rey española y sellar su pase a semifinales.

El defensor del título camina sin sobresaltos en esta Copa, donde se ha deshecho sin excesivos apuros pero también sin lucimiento del Deportivo Guadalajara de la Primera RFEF (0-2) y del Racing de Santander, líder de Segunda División, también por 0-2.

Ahora, visita a domicilio a otro equipo de LaLiga Hypermotion, único cuartofinalista de Segunda, que está en racha. Cuenta sus partidos por victorias desde que eliminó al conjunto blanco y llega con buena dinámica en Liga, donde acumula cuatro jornadas sin perder ni encajar goles, con tres triunfos consecutivos además.

Alineación del FC Barcelona vs Albacete en Copa del Rey

Joan García; Joao Cancelo, Ronald Araújo, Eric García, Gerard Martín; Bernal, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford y Robert Lewandowski.

image

FUENTE: EFE

