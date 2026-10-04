Costa Rica vence a Haití pero quedan eliminados de Liga de Naciones Concacaf

La selección de Costa Rica venció este domingo por 2-0 a la de Haití, sumó su segundo triunfo consecutivo bajo la dirección interina de Bryan Ruiz, garantizó su permanencia en la Liga A de la Liga de Naciones Concacaf, pero se despidió del torneo al cerrar la fase de grupos con 6 puntos de 12 posibles.

Pese a la derrota, Haití aseguró su clasificación a los cuartos de final al completar 9 enteros, uno menos que el líder Curazao.

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El centrocampista costarricense Carlos Mora abrió el marcador en el minuto 6 con un cabezazo y Andrey Soto amplió la ventaja en el 21 con un potente remate de pierna izquierda.

Ambas anotaciones fueron gestadas por Ronald Matarrita.

En el partido jugado en el estadio Ricardo Saprissa, en San José, la selección mostró iniciativa, presionó y logró conectar mejor sus líneas, pero su renta final fue insuficiente para alcanzar uno de los dos cupos disponibles para jugar los cuartos de final.

Costa Rica intentando levantarse

Haití intentó reaccionar y en algunos momentos consiguió mantener el dominio de la pelota, pero tuvo dificultades para generar opciones claras de peligro.

Con el 2-0, la selección de Costa Rica buscó administrar el encuentro sin perder el control y al mismo tiempo mantuvo una defensa ordenada que evitó que su rival encontrara espacios con facilidad.

Haití adelantó líneas, pero no logró cambiar el rumbo del juego.

Costa Rica perdió los primeros partidos de la fase de grupos ante Curazao por 3-4 y Haití por 0-2 al mando del entrenador argentino Fernando Batista.

Tras estos resultados, la Federación Costarricense de Fútbol nombró como seleccionador interino al exjugador y leyenda del fútbol local Bryan Ruiz, quien afrontó sus primeros partidos al frente de la selección absoluta.

El pasado jueves Ruiz debutó con una goleada por 0-3 sobre Nicaragua y este domingo consiguió su segundo triunfo consecutivo, resultado que permitió a Costa Rica asegurar la permanencia en la Liga A y un lugar en la ronda preliminar de clasificación a la Copa Oro.