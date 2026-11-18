El Tauro FC vence al CAI y se enfrentará al Plaza Amador en semifinales

El Tauro FC de Franklin Narváez consiguió una gran remontada 4-1 ante CAI en el duelo de playoff del Torneo Apertura 2026 de la LPF Tigo en el Rommel Fernández y se medirán al Plaza Amador en semifinales.

El CAI tomó ventaja del partido al minuto 13' con un golazo de Martín Ruiz y el empate llegó al 38' con un autogol de Diego Fori en un centro de Clikiti que se le complicó y terminó enviándola en propia puerta.

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Al minuto 47' nuevamente un error de Fori en un mal rechace, le entregó la pelota a Adrián Olivardía que sacó su remate a portería y consiguió el segundo tanto para Tauro.

Tendremos clásico nacional: Plaza Amador vs Tauro FC

El CAI lo intentó sin embargo José Guerra en modo murulla no permitió más anotaciones.

Sobre el 82' en un tiro de esquina, Alex Rodríguez cometió un grave error y terminó dejando el balón que cruzó la línea y Tauro FC amplió su ventaja. Irving Hernández sobre el final marcó el cuarto tanto.

Con este resultado el conjunto de Franklin Narváez jugarán clásico nacional ida y vuelta contra el Plaza Amador.

La ida de semifinales se jugará el domingo 22 de noviembre desde las 6:00 pm en el estadio Rommel Fernández.