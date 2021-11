Cristiano Ronaldo desmiente razones de su ausencia en ceremonia del Balón de Oro

Cristiano Ronaldo aseguró también que solamente no utilizó su nombre para eso, si no también para justificar su ausencia en la ceremonia en París.

"Y volvió a mentir hoy al justificar mi ausencia de la Gala con una supuesta cuarentena que no tiene por qué existir. Siempre quiero felicitar a los que ganan, dentro de la deportividad y el juego limpio que han guiado mi carrera desde el principio, y lo hago porque nunca estoy contra nadie. Siempre gano para mí y para los clubes que represento, gano para mí y para quienes me aman. No le gano a nadie. La mayor ambición de mi carrera es ganar títulos nacionales e internacionales para los clubes que represento y para la selección nacional de mi país", continuaba el escrito.

Balón de Oro 2021

La ceremonia del Balón de Oro 2021 arrancará desde las 2:30 pm y el portugués está nominado entre los ganadores, al parecer todo indica que no estará presente en París, pero no explicó las razones de su ausencia.