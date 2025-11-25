FÚTBOL Fútbol Internacional -  25 de noviembre de 2025 - 10:21

Cristiano Ronaldo es sancionado por la el comité de Disciplina FIFA

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo es sancionado un partido por la FIFA y dos más condicionados.

FOTO: Portugal

Cristiano Ronaldo, internacional de la selección portuguesa de fútbol, ha sido sancionado por el comité de Disciplina de la FIFA con un partido de sanción que ya ha cumplido en la fase de clasificación para el Mundial 2026 ante Armenia y dos más, pero condicionados a su comportamiento.

Sanción para Cristiano Ronaldo

Por tanto, Cristiano Ronaldo jugará el primer partido del Mundial 2026, siempre y cuando no vuelva a cometer una incidencia disciplinaria. Expulsado ante Irlanda en Dublín el pasado 13 de noviembre, Cristiano nunca antes había sido expulsado con roja directa en sus 226 partidos con la selección absoluta.

En el Irlanda - selección de Portugal, Cristiano vio la expulsión tras una agresión al defensa irlandés Dara O´Shea por parte del árbitro sueco Glenn Nyberg, que primero le mostró cartulina amarilla pero luego le mostró la roja tras consultar el VAR.

