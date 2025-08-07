Cristiano Ronaldo marca un "Hat Trick" para preparar Supercopa de Arabia Saudita

El Al Nassr sigue su preparación para disputar la Supercopa de Arabia Saudita y Cristiano Ronaldo se lució en el último partido donde golearon 4-0 al Rio Ave incluyendo tres goles del astro portugués.
Cristiano en la segunda volvió a marcar, en esta ocasión de cabeza, elevándose más que el defensor para agarrar al portero a contra pie.
El tercer tanto del lusitano y cuarto del equipo saudí llegó desde el punto penal.
Próximo partido de Al Nassr
El Al Nassr enfrentará este domingo al Almería previo a la Supercopa Saudí ante el Al Ittihad.