Cristiano Ronaldo marca un "Hat Trick" para preparar Supercopa de Arabia Saudita

El Al Nassr sigue su preparación para disputar la Supercopa de Arabia Saudita y Cristiano Ronaldo se lució en el último partido donde golearon 4-0 al Rio Ave incluyendo tres goles del astro portugués.

Fue Simakan el que abrió el marcador tras un balón ganado por Joao Félix que se tiró también un gran partido donde se combinó de gran forma con Cristiano Ronaldo para el segundo gol del partido

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Cristiano en la segunda volvió a marcar, en esta ocasión de cabeza, elevándose más que el defensor para agarrar al portero a contra pie.

El tercer tanto del lusitano y cuarto del equipo saudí llegó desde el punto penal.

Próximo partido de Al Nassr

El Al Nassr enfrentará este domingo al Almería previo a la Supercopa Saudí ante el Al Ittihad.