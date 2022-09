Cristiano Ronaldo y Casemiro inician en la banca frente al Arsenal; Antony debutará de titular

El técnico holandés del Manchester United Erik Ten Hag vuelve a sorprender con su once inicial al mandar a la banca a Cristiano Ronaldo por cuarto partido consecutivo , mientras que el brasileño Casemiro igualmente vuelve a iniciar en la banquillo de suplentes. La sorpresa en el once inicial es la del recién fichaje Antony que iniciará de titular para medirse al Arsenal en la jornada 6 de la Premier League.

Cristiano en 5 partidos no suma asistencias ni goles. Además el técnico Ten Hag habló alto y claro sobre el portugués por perderse la pretemporada.

En la previa del partido contra el Arsenal por la sexta fecha de la Premier, Ten Hag reafirmó su discurso y castigó al atacante por su falta de compromiso durante la preparación: "Como dijimos, Ronaldo está aquí. Y, como todos sabemos, no tuvo una pretemporada. No te puedes perder la pretemporada. Es una base. Especialmente con el juego que jugamos, la forma en que quiero jugar". En busca de clubes, Cristiano se ausentó con permiso y no fue parte de la pretemporada, salvo en un último amistoso.

En lo que llevamos de temporada, Ronaldo solo ha sido titular en 1 de 6 encuentros de Premier League.