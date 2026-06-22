Mundial 2026: Lionel Messi se cita con la historia en triunfo de Argentina ante Austria

Lionel Messi no faltó a su cita con la historia, aprovechó su primera ocasión y con dos goles dio a la selección de Argentina la victoria sobre Austria, una virtual clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 , que puede confirmarse esta misma jornada, y un nuevo récord: con 18 ya es el que más goles ha marcado en la historia de los Mundiales.

Con determinación y sin maldecir siquiera el penalti fallado a los 9 minutos, Messi y Argentina cumplieron con el pronóstico, por más que pudiese asustar la pretendida presión asfixiante de los centro europeos, que al final fue menos.

Ganó Lionel Scaloni la batalla táctica a Ralf Rangnick. Y ganó Messi de nuevo la partida a los que no le conceden el título de mejor de la historia.

Tuvo pronto la oportunidad de demostrarlo, porque a los tres minutos Stefan Posch, que jugó con una férula protectora de la mándibula, rota ante Jordania, cometió penalti sobre Lautaro, señalado por el árbitro tras revisión en el VAR. Sin embargo, no acertó Messi, que trató de lanzar demasiado ajustado al palo izquierdo del meta austríaco (m.9), pero dio igual.

Una cita con la historia para "Leo"

A punto de cumplir 39 años, el '10' suple con sabiduría el desgaste físico. Ya no necesita grandes carreras, acelera en 10 metros y con eso le basta para sembrar el pánico, porque siempre aparece en el lugar preciso.

Eso le permitió plantarse en el área solo en dos ocasiones, desbaratadas en ambos casos en el último momento por David Alaba. A la tercera no perdonó, entró desde una segunda línea mientras reculaba la defensa austríaca, esperó el pase atrás de Facundo Medina y la envió con el interior a la red. Un gol para la historia, otro récord que anotar al mejor.

El tanto desactivó un plan austríaco que nunca llegó a funcionar del todo. La 'manada de lobos' en que ha convertido Ralf Rangnick a su equipo cada vez que pierde el balón, perdió eficacia frente al esquema de Scaloni. Nada de posesiones largas, sino vértigo. Llegar al área rival con la mayor rapidez posible, para explotar la velocidad de Lautaro, de nuevo titular por delante de Julián Álvarez, y el ingenio de Messi.

No perdió muchos balones Argentina en su campo y Emiliano Martínez vivió tranquilo todo el primer tiempo.

Tampoco le apuro mucho más la selección austríaca tras el entretiempo, más que con un golpe franco de Marcel Sabitzer al que respondió bien el Dibu.

Al contrario, fue Argentina y Messi quienes pudieron marcar, pero se lo impidió Alexander Schlager, con una buena intervención a un disparo cruzado (m.66)

No le llegó a Austria con su despliegue físico para tratar de equilibrar el marcador y Lionel Scaloni pudo probar la amplitud de su plantilla. Dar minutos a Julián Álvarez, de momento con un papel residual en el equipo, y comprobar la recuperación de Nicolás Tagliafico.

Todo perfecto, Tan mágico que incluso Messi anotó el segundo para aumentar la euforia de una grada entregada, para lanzar a una selección argentina que muestra argumentos para pelear por su segunda estrella, que se muestra como un conjunto compacto y tiene al mejor de todos.

FUENTE: EFE