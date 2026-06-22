Mundial 2026: "Veo un grupo muy animado, de sacarse esa pequeña espina", Thomas Christiansen

El DT Thomas Christiansen habló en Conferencia de Prensa previo a duelo entre la selección de Panamá y Croacia en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Un duelo crucial ante Croacia en el Mundial 2026

"Todos los partidos se tienen que jugar, el siguiente es contra Croacia, tenemos que pensar en este, es el más importante, con la ilusión, con las ganas, lo tenemos que vivir desde adentro, con el corazón, con la cabeza y si lo hacemos de esa manera seguro que vamos a ser un buen resultado. Veo un grupo muy animado, de sacarse esa pequeña espina que se nos clavó ante Ghana, que merecimos más", señaló Christiansen.

"Nosotros somos fieles a una forma de jugar, pero también tenemos que tener en cuenta a quien tenemos al frente y vienen de perder ante Inglaterra así que quiere ir a por el partido. Tenemos que estar bien, si tenemos la posición o no, saber que tenemos que hacer, un bloque junto y saber como hacerles daño", destacó.

"Mañana es un partido contra un gran rival, nos va a presionar mucho, pero cuando yo tengo el balón quiero ser ese Panamá de los últimos años y ojala con eso nos de para sacar algo más", finalizó el DT de Panamá.

FUENTE: EFE