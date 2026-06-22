Mundial 2026: Michael Amir Murillo y la mira puesta ante Croacia

El carrilero de la selección de Panamá Michael Amir Murillo habló previo a duelo ante Croacia, el que será el segundo compromiso en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
Michael Amir Murillo previo a duelo ante Croacia en el Mundial 2026
"Lo mismo, estar unidos concentrados todo el partido y capitalizar una chance clara que nos quede. Croacia es una selección que quiere la pelota, que te va a presionar, no es como Ghana, que esperaba en bloque baja así que tendremos mas espacio y espero que tengamos más oportunidades y que los delanteros estén en el área", mencionó Amir.
"Estamos los dos en la misma situación, los dos tenemos la ilusión de ganar el partido y poder tener una chance más de clasificar a la siguiente ronda", añadió.
"Nosotros siempre jugamos a ganar el partido, hay situaciones en las que no lucimos tan organizadamente, pero nosotros siempre intentaremos buscar el partido desde el minuto 1 al 90".
"Obviamente nos motiva y le agradecemos a todos los que están aquí en Toronto apoyando", señaló.
La motivación sigue siendo la misma
"Personalmente la motivación siempre ha sido la misma, Dios y la familia, creo que al final todos pensamos lo mismo, mientras Dios nos de la oportunidad y la familia esté con nosotros saldremos a dar lo mejor", finalizó el actual jugador del Besiktas.