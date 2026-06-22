Mundial 2026: Michael Amir Murillo y la mira puesta ante Croacia

El carrilero de la selección de Panamá Michael Amir Murillo habló previo a duelo ante Croacia, el que será el segundo compromiso en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Murillo, habló par RPC, destacando la nueva oportunidad que tendrán en la cita mundialista y las claves para poder superar este reto.

Michael Amir Murillo previo a duelo ante Croacia en el Mundial 2026

"Lo mismo, estar unidos concentrados todo el partido y capitalizar una chance clara que nos quede. Croacia es una selección que quiere la pelota, que te va a presionar, no es como Ghana, que esperaba en bloque baja así que tendremos mas espacio y espero que tengamos más oportunidades y que los delanteros estén en el área", mencionó Amir.

"Estamos los dos en la misma situación, los dos tenemos la ilusión de ganar el partido y poder tener una chance más de clasificar a la siguiente ronda", añadió.

"Nosotros siempre jugamos a ganar el partido, hay situaciones en las que no lucimos tan organizadamente, pero nosotros siempre intentaremos buscar el partido desde el minuto 1 al 90".

"Obviamente nos motiva y le agradecemos a todos los que están aquí en Toronto apoyando", señaló.

La motivación sigue siendo la misma

"Personalmente la motivación siempre ha sido la misma, Dios y la familia, creo que al final todos pensamos lo mismo, mientras Dios nos de la oportunidad y la familia esté con nosotros saldremos a dar lo mejor", finalizó el actual jugador del Besiktas.