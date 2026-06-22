Mundial 2026: Zlatko Dalic, DT de Croacia habla de Panamá previo a duelo de Grupo L

El técnico de la selección croata, Zlatko Dalic, ha asegurado este lunes que la selección de Panamá, a la que se enfrentará el miércoles en el Mundial 2026 , es un equipo combativo con jugadores de calidad pero que será tan buena como se lo permita su combinado.

Dalic dijo en rueda de prensa que Croacia "debe comportarse como el favorito que es" y “ser valientes".

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“La selección de Panamá realmente juega bien, se encuentra entre los treinta mejores equipos del mundo, que ha tenido pocas derrotas y tiene experiencia en partidos difíciles”, evaluó Dalic.

Añadió que se trata de una selección combativa, con tres jugadores fuertes, muy compacto en defensa, que corre mucho y es ambicioso.

“Sin embargo, ellos serán tan buenos cuanto se lo permitamos”, concluyó el técnico.

Después de la derrota contra Inglaterra 4-2 en Dallas, Croacia confía en mejorar ahora el resultado.

"Estamos todos listos para el partido, y sin dilemas", aseguró.

FUENTE: EFE