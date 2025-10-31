¿Cuándo vuelve el FC Barcelona al Spotify Camp Nou?

Más de dos años después del inicio de las obras de remodelación del estadio Camp Nou, el FC Barcelona regresará a su casa el 7 de noviembre para un entrenamiento abierto al público, anunció el viernes el club catalán.

"El primer equipo de fútbol masculino del FC Barcelona volverá oficialmente al Spotify Camp Nou el próximo viernes 7 de noviembre para llevar a cabo un entrenamiento a puertas abiertas ante la afición blaugrana, que tanto deseaba volver a casa y reencontrarse con el equipo", escribió el Barça en un comunicado.

Esa sesión servirá además de "test técnico y operativo para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas, accesos y diferentes aspectos de la instalación, en el marco del proceso de reapertura progresiva del estadio".

El regreso al Camp Nou ha ido sufriendo distintos retrasos en los últimos meses y dudas sobre cuándo podrá realizarse el ansiado regreso.

Precios para el entrenamiento en el Spotify Camp Nou

El precio de la entrada para el entrenamiento será de 5 euros para los abonados y de 10 euros para el resto de espectadores. El dinero recaudado se destinará al proyecto "Pulseras Blaugranas", que trabaja en favor de la salud mental de niños y adolescentes hospitalizados, explicó el club.

Se espera la presencia de unos 23.000 espectadores, cuando el límite máximo autorizado por el momento por la alcaldía de Barcelona para el recinto es de 27.000 personas. Por ese motivo el club sigue jugando sus partidos en el estadio de Montjuic, a la espera de que se eleve ese límite del Camp Nou al menos hasta los 45.000 espectadores.

Los retrasos en los trabajos han supuesto una gran pérdida financiera para el Barcelona, que necesita los ingresos que generará el estadio renovado para su estabilidad.

El Barça ha estimado en 1.500 millones de euros (1.735 millones de dólares) el coste de la profunda renovación de su estadio, que podrá acoger a 105.000 espectadores, un récord en Europa.

FUENTE: AFP