Copa América de Béisbol 2025: ¿Cuáles son los precios de los boletos en Panamá?

Panamá albergará la Copa América de Béisbol 2025 que se jugará del 13 al 22 de noviembre, un torneo dividido en dos grupos: el A con: Venezuela, México, República Dominicana, Cuba, Nicaragua y Curazao. Mientras que el B están: Puerto Rico, Panamá, Colombia, Canadá, Brasil y Argentina.

Con los partidos llevándose a cabo en el Estadio Mariano Rivera y el Estadio Juan Demóstenes Arosemena, los precios para la ronda regular de 5.00 dólares. Mientras que súper ronda y ronda final aumenta el precio a 10.00 dólares.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

También existe un paquete especial a 111,38 dólares. Este paquete incluye entradas para 16 partidos en el Estadio Mariano Rivera, incluidos los 5 partidos de la Ronda Inicial de Panama, los 9 partidos de la Súper Ronda y ambos partidos de la Ronda Final.

Puedes acceder al siguiente link para comprar los boletos AQUÍ.