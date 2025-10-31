BÉISBOL Béisbol -  31 de octubre de 2025 - 12:53

Copa América de Béisbol 2025: ¿Cuáles son los precios de los boletos en Panamá?

Panamá albergará la Copa América de Béisbol 2025 del 13 al 22 de noviembre y ya los precios de los boletos están a disposición.

Panamá albergará la Copa América de Béisbol 2025 que se jugará del 13 al 22 de noviembre, un torneo dividido en dos grupos: el A con: Venezuela, México, República Dominicana, Cuba, Nicaragua y Curazao. Mientras que el B están: Puerto Rico, Panamá, Colombia, Canadá, Brasil y Argentina.

Precios de los Copa América 2025

Con los partidos llevándose a cabo en el Estadio Mariano Rivera y el Estadio Juan Demóstenes Arosemena, los precios para la ronda regular de 5.00 dólares. Mientras que súper ronda y ronda final aumenta el precio a 10.00 dólares.

También existe un paquete especial a 111,38 dólares. Este paquete incluye entradas para 16 partidos en el Estadio Mariano Rivera, incluidos los 5 partidos de la Ronda Inicial de Panama, los 9 partidos de la Súper Ronda y ambos partidos de la Ronda Final.

Puedes acceder al siguiente link para comprar los boletos AQUÍ.

En esta nota:
