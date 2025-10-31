Juventus anuncia a Luciano Spalletti como nuevo director técnico

Más de dos años después de haber hecho campeón de Italia al Nápoles, el veterano técnico Luciano Spalletti, nuevo entrenador de la Juventus , se reencuentra con la Serie A, este sábado en el campo de la Cremonese en la 10ª jornada.

Spalletti fue oficializado el jueves como nuevo entrenador de la Vecchia Signora, a sus 66 años, en sustitución del croata Igor Tudor, que fue despedido el lunes.

Entre medias, Massimo Brambilla asumió el puesto de manera interina unos días y la Juve ganó con él al Udinese (3-1) en la 9ª jornada, el miércoles.

Fue el primer triunfo del equipo bianconero en un mes y medio y ahora Spalletti tratará de continuar por esa senda.

"Claro que espero que este equipo pueda todavía meterse en la pelea por el título. Hablamos el jueves con los jugadores de esto, de que debemos aspirar a lo más alto", aseguró Spalletti en su presentación oficial de este viernes.

"Lo más alto es el Scudetto. Solo se han jugado nueve partidos, todavía quedan 29 por disputarse. Son muchos partidos y he visto de todo en mis 30 años de carrera", apuntó.

Su contrato es hasta 2026 pero según la prensa italiana se incluye una cláusula para una renovación automática por dos años más si consigue clasificar al equipo a la próxima Liga de Campeones.

Por el momento, la Juventus está fuera de esa zona Champions ya que es séptima, a seis puntos de los dos equipos que están en la cima, Nápoles y Roma.

Experiencia de Luciano Spalletti

En la Serie A, Spalletti ha dirigido 559 partidos a lo largo de su carrera, en sus pasos sucesivos por los banquillos de Udinese (2002-2005), Roma (2005-2009 y 2016-2017), Inter de Milán (2017-2019) y Nápoles (2021-2023).

Después de hacer campeón al Nápoles en la temporada 2022-2023, Spalletti ha tenido una experiencia frustrante como seleccionador de Italia, un puesto que tuvo que abandonar en junio después de una preocupante derrota (3-0) en Noruega en un clasificatorio para el Mundial 2026.

Esta etapa en la Juventus se presenta para él como la oportunidad de curar esas heridas recientes y reivindicarse como uno de los entrenadores italianos de prestigio.

