¡BUENAS NOTICIAS! EL FC Barcelona volvería pronto al Spotify Camp Nou

Más de dos años después del inicio de los trabajos de renovación para alcanzar la capacidad de 105.000 plazas, el Spotify Camp Nou, estadio mítico del FC Barcelona , aún no está listo para celebrar partidos.

El renovado estadio debía inaugurarse en noviembre de 2024, que coincidía con el 125 aniversario del Barça, pero esa fecha pasó, como la de la primavera de 2025 y , luego, la de agosto de este año para el partido amistoso del trofeo Joan Gamper. Las fechas que fue dando la entidad no se cumplieron.

El gigante del streaming musical Spotify, que en 2022 firmó un acuerdo récord para ver su nombre en las camisetas y en el nuevo estadio, sólo dará cinco millones anuales, en lugar de los 20 acordados, mientras que el campo no pueda albergar un 90% de su aforo.

¿Cuándo y por qué el FC Barcelona volvería al Spotify Camp Nou?

Según confirmó el Diario SPORT y a falta del comunicado oficial del club, el onceno blaugrana tiene programado realizar un entrenamiento a puertas abiertas el próximo 7 de noviembre en el Spotify Camp Nou.

FUENTE: AFP