Toni Kroos revela el grave error que cometió el FC Barcelona

Toni Kroos habló en su podcast "Einfach mal luppen" sobre El Clásico donde resaltó el error que cometió el FC Barcelona para esta temporada.
"Palo" a otro defensa del FC Barcelona
El alemán añadió: "No entiendo por qué jugó Eric. Araujo tiene la capacidad física para presionar aún más, especialmente cuando estás tan adelantado. Habría sido ideal para ese estilo de juego y ese rival. Cuando tienes a Mbappé y Vinícius, necesitas a alguien que pueda seguirles el ritmo. Araujo puede. Eso me sorprendió". El uruguayo entró en la segunda parte para buscar el gol del empate, tal como hizo en la fecha anterior ante el Girona.