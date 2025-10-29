Toni Kroos revela el grave error que cometió el FC Barcelona AFP

Toni Kroos habló en su podcast "Einfach mal luppen" sobre El Clásico donde resaltó el error que cometió el FC Barcelona para esta temporada.

"Siempre dije lo importante que me parecía Íñigo Martínez. De todos los centrales del Barça del año pasado, era el que mejor salía de portería. No era el más rápido, pero era un excelente recuperador y tenía una gran salida de balón. Contra el Real Madrid, hubo momentos en los que se notó su ausencia, cuando el Real Madrid presionó. No lo sustituyeron y lo echan mucho de menos", destacó Kroos.

