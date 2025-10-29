FÚTBOL Fútbol Internacional -  29 de octubre de 2025 - 10:35

Toni Kroos revela el grave error que cometió el FC Barcelona

Toni Kroos habló en su podcast "Einfach mal luppen" sobre El Clásico donde resaltó el error que cometió el FC Barcelona para esta temporada.

AFP

Toni Kroos habló en su podcast "Einfach mal luppen" sobre El Clásico donde resaltó el error que cometió el FC Barcelona para esta temporada.

"Siempre dije lo importante que me parecía Íñigo Martínez. De todos los centrales del Barça del año pasado, era el que mejor salía de portería. No era el más rápido, pero era un excelente recuperador y tenía una gran salida de balón. Contra el Real Madrid, hubo momentos en los que se notó su ausencia, cuando el Real Madrid presionó. No lo sustituyeron y lo echan mucho de menos", destacó Kroos.

"Palo" a otro defensa del FC Barcelona

El alemán añadió: "No entiendo por qué jugó Eric. Araujo tiene la capacidad física para presionar aún más, especialmente cuando estás tan adelantado. Habría sido ideal para ese estilo de juego y ese rival. Cuando tienes a Mbappé y Vinícius, necesitas a alguien que pueda seguirles el ritmo. Araujo puede. Eso me sorprendió". El uruguayo entró en la segunda parte para buscar el gol del empate, tal como hizo en la fecha anterior ante el Girona.

