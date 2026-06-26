Dani Ceballos pone fin a su etapa en el Real Madrid

El Real Madrid C. F. y Dani Ceballos han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su etapa como jugador del club merengue.

Dani Ceballos ha sido jugador del Real Madrid desde 2017, en una de las etapas más exitosas de la historia.

Palmarés de Dani Ceballos en el Real Madrid

Durante las siete temporadas que ha formado parte del primer equipo, ha jugado 215 partidos y ha ganado 16 títulos: 3 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas de España, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

"El Real Madrid le agradece a Dani Ceballos su compromiso y su trabajo en todo este tiempo que ha defendido nuestra camiseta, y le desea a él y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas. El Real Madrid es y será siempre su casa", señaló el comunicado.

FUENTE: REAL MADRID