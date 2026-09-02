Dani Olmo critica al Atlético de Madrid por no dejar ir a Julián Álvarez

El mediapunta del Barcelona Dani Olmo ha asegurado este miércoles que no entiende la negativa del Atlético de Madrid a negociar con el club azulgrana el traspaso del delantero argentino Julián Álvarez, quien manifestó su deseo de salir de la entidad rojiblanca este verano para fichar por el equipo catalán.

"Entender, no lo entiendo. Todos tenemos nuestros sueños. Julián fue claro en ese aspecto. Él luchó por sus sueños, pero al final hay situaciones externas que uno no puede controlar", ha valorado el internacional español, que ha calificado al argentino como "un gran nueve" y "uno de los mejores jugadores del mundo".

Con todo, Olmo se ha mostrado satisfecho con la actual plantilla del Barcelona y confiado con sus opciones para la presente temporada: "La vida sigue, esto no frena. Nos espera un año muy bueno y mucha competencia, porque los otros clubes se han reforzado muy bien, pero tenemos plantilla de sobras para competir a muerte por todo".

"Hay nuevos objetivos, seguir ganando, seguir defendiendo los títulos de la Liga, de la Copa y de la Supercopa, e ir a por la Champions, que tenemos equipo de sobra", ha añadido el futbolista egarense.

Dani Olmo sobre el homenaje a los campeones del mundo

Asimismo, Olmo se ha mostrado comprensivo con la decisión del club de anular el homenaje a los campeones del mundo previsto para el pasado jueves tras el incidente del domingo anterior, previo al partido contra el Elche, entre la Policia Nacional y un seguidor del Barcelona, al que varios agentes golpearon tras arrebatarle una bandera estelada (identificada con el independentismo catalán).

"El club decidió que no era el mejor momento para hacerlo. Nosotros como jugadores al final lo respetamos. Sabemos que el club nos valora al 100% ese Mundial que hemos conseguido. Se pensó que no era el escenario perfecto después de todo lo sucedido. Al final es respetable, no pasa nada", ha opinado.

El futbolista azulgrana ha atendido a los medios de comunicación presentes en su ciudad natal, Terrassa, donde esta tarde ha recibido un homenaje tras proclamarse campeón del mundo con la selección española el pasado mes de julio.