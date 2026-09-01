Christian Bethancourt fue llamado a Grandes Ligas por los Piratas de Pittsburgh

El receptor panameño Christian Bethancourt fue seleccionado por los Piratas de Pittsburgh para la MLB desde la sucursal Triple A Indianapolis para reforzar luego de una serie de movimientos recientes.
Christian Bethancourt llamado a las Grandes Ligas
Este 1 de septiembre, los Piratas de Pittsburgh decidieron activar al panameño y agregarlo en su roster para las Grandes Ligas.
Los Piratas necesitaban reforzar por los problemas físicos del receptor dominicano Endy Rodríguez, que fue colocado en lista de lesionados por una inflamación en la cadera izquierda.