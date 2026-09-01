MLB MLB -  1 de septiembre de 2026 - 13:15

Christian Bethancourt fue llamado a Grandes Ligas por los Piratas de Pittsburgh

Los Piratas de Pittsburgh seleccionaron el contrato del receptor panameño Christian Bethancourt desde sucursal Triple-A Indianapolis.

Christian Bethancourt fue llamado a Grandes Ligas por los Piratas de Pittsburgh
Christian Bethancourt fue llamado a Grandes Ligas por los Piratas de Pittsburgh

El receptor panameño Christian Bethancourt fue seleccionado por los Piratas de Pittsburgh para la MLB desde la sucursal Triple A Indianapolis para reforzar luego de una serie de movimientos recientes.

Christian Bethancourt llegó el 19 de agosto en un intercambio desde los Yankees de Nueva York luego de no ser tomado en cuenta en el roster de 40 jugadores.

Christian Bethancourt llamado a las Grandes Ligas

Este 1 de septiembre, los Piratas de Pittsburgh decidieron activar al panameño y agregarlo en su roster para las Grandes Ligas.

Los Piratas necesitaban reforzar por los problemas físicos del receptor dominicano Endy Rodríguez, que fue colocado en lista de lesionados por una inflamación en la cadera izquierda.

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