MLB: Leonardo Bernal e Iván Herrera fueron una dupleta de lujo en victoria de Cardinals FOTO / Cardinals

Repasa la actuación de los cuatro peloteros panameños que tuvieron acción este martes 1 de septiembre en el Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

Jugando como designado, se fue de 4-2 con 2 anotadas, 1 remolcada, 1 base por bolas en la victoria de los Cardinals de San Luis ante los Dodgers de Los Ángeles.

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Este año batea para .245 con 14 cuadrangulares, 56 producidas, 8 bases robadas y .736 de OPS.

Leonardo Bernal

En su estreno en la MLB, el coclesano se fue 5-1 con 1 anotada, 2 producidas para dejar su promedio .200; además, defendió la receptoría y se convirtió en el panameño 73 en jugar en las Grandes Ligas.

José Caballero

"Chema" se fue en blanco en 5 turnos con 3 ponches en la victoria de los Yankees de New York 7-3 ante los Angels de Los Ángeles.

Este año batea para .236 con 13 cuadrangulares, 47 remolcadas, 31 bases robadas y .663 de OPS.

Edmundo Sosa

"Mundito" se fue de 3-1 en el triunfo 7-1 de los Phillies de Philadelphia ante los Diamondbacks de Arizona.

Esta campaña tiene un promedio de .238 con 7 cuadrangulares, 40 impulsadas, 3 bases robadas y .677 OPS.