MLB: Leonardo Bernal se estrenará como titular ante Dodgers

El joven pelotero panameño Leonardo Bernal estará como titular para los Cardenales de San Luis en el inicio de la serie de MLB ante Los Angeles Dodgers en el Dodger Stadium.

Bernal, atleta de 22 años de edad recibió recientemente el llamado al equipo Grandes Ligas de los Cardenales y de inmediato será titular para hacer su debut.

Leonardo Bernal, titular ante Dodgers para su debut

El coclesano estará en la alineación como sexto bate y receptor, para hacer mancuerna con el estadounidense de 26 años de edad Michael McGreevy, quien será el abridor para esta noche.

Junto a Leo también estará su compatriota panameño Iván Herrera, quien también saltará al escenario como titular, de segundo bate y de bateador designado.

Late night in LA.



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El nuevo Grandes Ligas panameño anteriormente estaba con el equipo Memphis Redbirds, filial de los St. Louis Cardinals, sumaba 374 turnos al bate, 104 hits, 67 carreras anotadas, 16 cuadrangulares, 77 producidas y 9 bases robadas, además de un promedio de bateo de .278, porcentaje de embasarse de .363 y OPS de .831.