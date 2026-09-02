MLB MLB -  2 de septiembre de 2026 - 07:38

MLB: Leonardo Bernal se convierte en el sexto coclesano en jugar en Grandes Ligas

El bateador ambidiestro Leonardo Bernal se convirtió en el pelotero 73 en debutar en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB)

Leonardo Bernal

Leonardo Bernal

FOTO / Cardinals

El bateador ambidiestro Leonardo Bernal se convirtió en el pelotero 73 en debutar en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB) luego de estrenarse con los Cardinals de San Luis que vencieron a los actuales campeones, los Dodgers de Los Ángeles por 13 a 8.

Además, lo hizo de la mejor forma, siendo titular en la receptoría, conectando su primer hit en su segundo turno al bate, remolcando dos carreras (una anotada por su compatriota Iván Herrera). Al final se fue de 5-1 con 2 impulsadas y una anotada.

Sexto coclesano en la MLB

Bernal, quien participó con la novena de Panamá en el pasado Clásico Mundial 2026 se une a Juan Berenguer, Carlos Lee, Davis Romero, Ariel Jurado y Darío Agrazal, como peloteros representativos de Coclé en jugar en la Gran Carpa.

El último coclesano en estrenarse había sido Darío Agrazal quien lo hizo con los Piratas de Pittsburgh en el 2019.

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