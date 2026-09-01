MLB MLB -  1 de septiembre de 2026 - 22:17

Leonardo Bernal conecta su primer hit en las Grandes Ligas

El panameño Leonardo Bernal conectó su primer imparable en las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis.

Leonardo Bernal conecta su primer hit en las Grandes Ligas

Leonardo Bernal conecta su primer hit en las Grandes Ligas

El pelotero panameño Leonardo Bernal se estrenó en las Grandes Ligas (MLB) con los Cardenales de San Luis y lo hizo aportando con el madero en duelo ante los Dodgers.

Llegó el primer hit de Leonardo Bernal

Bernal, de 22 años de edad saltó al diamante como titular siendo receptor y a la ofensiva sexto bate, compartiendo alineación con Iván Herrera.

En el primer turno Leo se ponchó tirándole, con 4 lanzamientos, el último de ellos un rompiente por parte del zurdo Eric Lauer.

Luego en la baja del 3 episodio, el coclesano tuvo otra oportunidad en el cajón de bateo, nuevamente ante Lauer y aprovechó una recta alta para conectarla de buena forma por el jardín central y además remolcar 2 rayitas para poner el juego en ese momento 5-0.

Su compañero y compatriota Iván Herrera de inmediato pidió la pelota para el recuerdo del primer imparable del Grandes Ligas panameño número 73, Herrera quien fue el primer remolcado por Bernal, en un gran momento.

En esta nota:
Seguir leyendo

¡OFICIAL!: Leonardo Bernal es ascendido a la MLB con los Cardinals

MLB: El coclesano Leonardo Bernal de los Cardinals sería subido a las Grandes Ligas

Christian Bethancourt fue llamado a Grandes Ligas por los Piratas de Pittsburgh

Recomendadas

Últimas noticias