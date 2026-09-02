Real Madrid: Sergio Martínez se sumó a los entrenamientos del primer equipo

Sergio Martínez, reciente fichaje del Real Madrid para su primer filial, el Castilla, procedente del Racing de Santander, se ejercitó este miércoles con el primer equipo a las órdenes del técnico portugués José Mourinho.

El centrocampista fichó por el conjunto madrileño, que abonó en un único pago la totalidad de la cantidad fijada en su cláusula de rescisión, tras una trayectoria ligada previamente al Racing de Santander, club al que llegó con diez años y con el que debutó, con gol, esta temporada en Primera División.

Ausencias en el Real Madrid

Sergio Martínez, quien alternará el Castilla con el primer equipo, fue uno más en el entrenamiento del Real Madrid que volvió a contar con siete ausencias por lesión: Tchouaméni, Asencio, Mendy, Militao, Rodrygo, Thiago Pitarch y Endrick continuaron este martes sus respectivos procesos de recuperación.

Sesión de preparación para la visita al Betis de este viernes en la que Mourinho contó por primera vez con todos los futbolistas disponibles, después de que los titulares en la goleada al Málaga (4-0) del pasado domingo hicieran trabajo de recuperación el martes.

Los jugadores comenzaron la sesión con trabajo físico sobre el césped, posteriormente llevaron a cabo una fase táctica y continuaron con ejercicios de posesión, conducción y combinación antes de finalizar con series de partidos en campos de reducidas dimensiones.